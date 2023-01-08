Есть разница: пять отличий мужского сердца от женского

От сердечно-сосудистых заболеваний умирают больше всего людей во всём мире. Поэтому знать, чем мужское сердце отличается от женского с точки зрения медицины, точно не помешает. Например, женщины на самом деле чаще умирают от сердечных болезней и протекают они у них тяжелее.

А вот в чём ещё разница между женским и мужским сердцем.