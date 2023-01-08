Есть разница: пять отличий мужского сердца от женского

Есть разница: пять отличий мужского сердца от женскогоОб этом рассказал врач
Доктор Яман Зорлутуна отметил, что сердце мужчины и сердце женщины имеют несколько различий. Это касается и строения органов, и вероятности развития болезней.
Фото: Johns Hopkins Medicine
От сердечно-сосудистых заболеваний умирают больше всего людей во всём мире. Поэтому знать, чем мужское сердце отличается от женского с точки зрения медицины, точно не помешает. Например, женщины на самом деле чаще умирают от сердечных болезней и протекают они у них тяжелее.
А вот в чём ещё разница между женским и мужским сердцем.
Сердце женщины меньше и чувствительнее. У мужчины сердце размером побольше. Кроме того, сосудистые структуры у женщин тоже тоньше. И есть особенно большой риск повреждения тонких сосудов.
Накопление холестерина происходит в разных сосудах. У мужчин холестерин накапливается в сосудах, имеющих более крупный диаметр, у женщин - в более тонких сосудах, причём даже в капиллярах.
Хронические болезни. Опаснее диабет, повышенное кровяное давление, ожирение всё же для женщин, а не для мужчин. Так, у женщин с диабетом вероятность умереть от ишемической болезни сердца на 50 % выше.
Менопауза. Ишемическая болезнь сердца даёт о себе знать у женщин на семь-десять лет позже, чем у мужчин. И причиной этого является то, что до менопаузы в организме женщины вырабатываются гормоны эстрогены. С наступлением менопаузы их становится меньше, а это ускоряет развитие атеросклероза, повышает вероятность ишемической болезни сердца.
Симптомы инфаркта различны. Основным признаком сердечного приступа у мужчин считается боль в области груди, у женщин - рвота и тошнота.