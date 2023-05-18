Эта диета за восемь недель сделает вас моложе на 11 лет

Результаты исследования продемонстрировали, что все внесённые изменения в образ жизни сделали биологический возраст участниц меньше в среднем почти на пять лет. При этом биологический возраст одной женщины снизился даже на 11 лет.

Женщины должны были употреблять ежедневно много овощей, в том числе две чашки тёмной листовой зелени, две чашки овощей семейства крестоцветных и три чашки разноцветных овощей. Также им давали суточную дозу семян тыквы и подсолнечника, полстакана ягод и пол чайной ложки розмарина или куркумы. Каждая участница должна была съедать в день около шести фунтов (3 кг) мяса в день, три унции (85 г) печени в неделю, 5-10 яиц в неделю.

Что касается напитков, то женщины выпивали до восьми чашек воды в день. Группа испытуемых также принимала каждые 24 часа пробиотики и добавки с зелёным порошком. Избегать нужно было продуктов с добавлением сахара, конфет, молочных продуктов, зерна и бобовых или бобов. Весь этот режим должен был соблюдаться с 7 утра до 7 вечера.

Помимо соблюдения диеты, участницы должны были пять дней в неделю выполнять 30-минутные упражнения средней и высокой интенсивности. Это могли быть бег или езда на велосипеде.

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