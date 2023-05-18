Эта диета за восемь недель сделает вас моложе на 11 лет

Эта диета за восемь недель сделает вас моложе на 11 летЭто доказало научное исследование
Не существует универсального метода, который бы способствовал здоровому старению. Но исследование, опубликованное в Aging, предлагает образ жизни, который может изменить ваш биологический возраст за восемь недель.
Простые изменения в диете, режиме тренировок и сна помогут омолодить организм на 11 лет. И при этом в рационе всё ещё остаётся мясо.
Команда учёных из Университета Вирджинии в течение восьми недель наблюдала за шестью здоровыми женщинами, возраст которых в среднем составлял 58 лет. Женщинам нужно было употреблять большое количество листовой зелени, семян, три порции печени, заниматься физическими упражнениями по 30 минут пять дней в неделю, спать минимум семь часов в сутки, выполнять два раза в день по 10 минут дыхательные упражнения.
Результаты исследования продемонстрировали, что все внесённые изменения в образ жизни сделали биологический возраст участниц меньше в среднем почти на пять лет. При этом биологический возраст одной женщины снизился даже на 11 лет.
Женщины должны были употреблять ежедневно много овощей, в том числе две чашки тёмной листовой зелени, две чашки овощей семейства крестоцветных и три чашки разноцветных овощей. Также им давали суточную дозу семян тыквы и подсолнечника, полстакана ягод и пол чайной ложки розмарина или куркумы. Каждая участница должна была съедать в день около шести фунтов (3 кг) мяса в день, три унции (85 г) печени в неделю, 5-10 яиц в неделю.
Что касается напитков, то женщины выпивали до восьми чашек воды в день. Группа испытуемых также принимала каждые 24 часа пробиотики и добавки с зелёным порошком. Избегать нужно было продуктов с добавлением сахара, конфет, молочных продуктов, зерна и бобовых или бобов. Весь этот режим должен был соблюдаться с 7 утра до 7 вечера.
Помимо соблюдения диеты, участницы должны были пять дней в неделю выполнять 30-минутные упражнения средней и высокой интенсивности. Это могли быть бег или езда на велосипеде.
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