Фитнес и здоровье
20:58, 29 июня 2023
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Эта диета защитит от развития диабета 2 типа

Стало известно это благодаря новому исследованию

По словам профессора Кристы Варади, одна из самых популярных стратегий похудения - это ограниченное по времени питание без подсчёта калорий. Вместе с коллегами из Университета Иллинойса в Чикаго она изучила последствия для здоровья при соблюдении такой диеты.

Приняли участие в недавнем исследовании 90 человек, страдающих ожирением. Среди них случайным образом распределили время приёма пищи. Некоторые должны были есть только в период с 12 часов дня до 8 вечера.

Эта диета защитит от развития диабета 2 типа
The Fast 800

Выяснилось, что те, кто принимал пищу в течение ограниченного периода времени, потребляли на 425 калорий в день меньше, чем люди, которые питались как обычно.

Также группа с ограничением по времени приёма пищи в среднем потеряла около 5 кг спустя год соблюдения такой диеты.

Кроме того, известно, что ожирение - один из ведущих факторов развития диабета 2 типа. Поэтому при похудении можно снизить риск возникновения этой болезни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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