Эта диета защитит от развития диабета 2 типа

Эта диета защитит от развития диабета 2 типаСтало известно это благодаря новому исследованию
По словам профессора Кристы Варади, одна из самых популярных стратегий похудения - это ограниченное по времени питание без подсчёта калорий. Вместе с коллегами из Университета Иллинойса в Чикаго она изучила последствия для здоровья при соблюдении такой диеты.
Приняли участие в недавнем исследовании 90 человек, страдающих ожирением. Среди них случайным образом распределили время приёма пищи. Некоторые должны были есть только в период с 12 часов дня до 8 вечера.
Выяснилось, что те, кто принимал пищу в течение ограниченного периода времени, потребляли на 425 калорий в день меньше, чем люди, которые питались как обычно.
Также группа с ограничением по времени приёма пищи в среднем потеряла около 5 кг спустя год соблюдения такой диеты.
Кроме того, известно, что ожирение - один из ведущих факторов развития диабета 2 типа. Поэтому при похудении можно снизить риск возникновения этой болезни.
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