Эта диета защитит от развития диабета 2 типа

Выяснилось, что те, кто принимал пищу в течение ограниченного периода времени, потребляли на 425 калорий в день меньше, чем люди, которые питались как обычно.

Также группа с ограничением по времени приёма пищи в среднем потеряла около 5 кг спустя год соблюдения такой диеты.

Кроме того, известно, что ожирение - один из ведущих факторов развития диабета 2 типа. Поэтому при похудении можно снизить риск возникновения этой болезни.

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