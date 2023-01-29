Эта лёгкая привычка поможет снять стресс и улучшить здоровье сердца

Авторы утверждают, что простая благодарность предлагает «уникальный эффект буферизации стресса». Они добавляют, что привычка чаще быть благодарным может даже способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья.

Исследование охватило в общей сложности 68 студентов в возрасте от 18 до 57 лет. Полученные результаты показывают, что состояние благодарности предсказывает более низкую реакцию систолического артериального давления на протяжении всего периода стресс-тестирования.