Фитнес и здоровье
04:30, 21 ноября 2023
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Эта ошибка зимой приведёт к раку

Об этом предупредил врач

Доказано: отказ от солнцезащитного крема зимой приводит к раку кожи . Доктор Пол Банвелл, основатель и бывший руководитель отделения меланомы и рака кожи в Ист-Гринстеде, рассказал об ошибке, которую многие из нас совершают зимой. Именно она и может способствовать развитию рака кожи.

По словам врача, даже в зимний период и в пасмурные дни наша кожа подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. Эти лучи в течение всего года влияют на состояние кожи. Поэтому так важно даже в холодное время пользоваться солнцезащитным кремом.

Эта ошибка зимой приведёт к раку
© Vivant

Для того чтобы защититься от рака кожи, нужно круглый год наносить на кожу солнцезащитный крем. При этом важно выбирать крем широкого спектра, чтобы кожа была защищена от лучей UVA и UVB, и наносить его на все участки, которые повергаются воздействию солнца. То есть даже на кожу головы.

Ещё многие наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем. Из-за этого его защитное действие снижается. Рекомендуется взрослому человеку на всё тело наносить примерно 6-8 чайных ложек крема.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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