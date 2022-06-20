Эта пищевая добавка лучше остальных поможет при артрите

Изменения в образе жизни и рационе могут помочь вам чувствовать себя лучше при артрите. Что касается добавок, то самой эффективной, по словам специалистов, считается добавка с куркумой.

Причина этого проста: в куркуме есть соединение куркумин. Это вещество отличается противовоспалительным действием, благодаря чему оно легко снимает и облегчает головную боль. Может оно помочь и людям с артритом.