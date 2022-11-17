Эта пищевая добавка повысит вашу мотивацию

Эта пищевая добавка повысит вашу мотивациюВозможно, вам стоит её попробовать
Если вы чувствуете себя не таким продуктивным, как раньше, то дело может быть в диете или в недостатке сна. Недавнее исследование показало, что одна пищевая добавка способна повысить мотивацию и сообразительность.
В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в eLife Sciences, учёные выяснили, как пищевая добавка n-ацетилцистеина (NAC) влияет на работу мозга крыс. Оказалось, что после получения этой добавки животные стали показывать лучшие результаты при тестировании, хотя до этого они вяло реагировали на тесты (даже когда за них предлагалась награда), и были менее мотивированы.
Пищевая добавка n-ацетилцистеин может синтезироваться в организме также из цистеина. Последнее вещество содержится в продуктах с большим количеством белка. Например, в курице, мясе, рыбе, морепродуктах. Также белок, хоть и в меньших дозах, можно получить из яиц, цельнозерновых, лука, бобовых, брокколи.
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