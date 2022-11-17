Эта пищевая добавка повысит вашу мотивацию

Пищевая добавка n-ацетилцистеин может синтезироваться в организме также из цистеина. Последнее вещество содержится в продуктах с большим количеством белка. Например, в курице, мясе, рыбе, морепродуктах. Также белок, хоть и в меньших дозах, можно получить из яиц, цельнозерновых, лука, бобовых, брокколи.

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