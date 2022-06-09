Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёные

Но перед началом её приёма вам нужно посоветоваться с врачом

Холестерин может повыситься из-за разных факторов. Среди них - генетика, образ жизни. Важно не оставлять без внимания высокий уровень холестерина, так как он может привести к развитию болезней сердца и сосудов. Но есть способ предотвратить это.