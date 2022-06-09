Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:47
1 мин.

Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёные

Но перед началом её приёма вам нужно посоветоваться с врачом
Холестерин может повыситься из-за разных факторов. Среди них - генетика, образ жизни. Важно не оставлять без внимания высокий уровень холестерина, так как он может привести к развитию болезней сердца и сосудов. Но есть способ предотвратить это.
Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёные

Научные исследования демонстрируют, что при высоком холестерине у человека сужаются артерии и повышается вероятность возникновения инсульта, инфаркта и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Исправить ситуацию и снизить уровень холестерина могут правильные продукты и спорт. Ещё один вариант - приём пищевых добавок. Лучшей при этом считается растворимая клетчатка.

Вообще есть две формы клетчатки. В нерастворимом виде она помогает быстрее насытиться и улучшает процесс пищеварения. Растворимая же клетчатка считается наиболее полезной при высоким холестерине. Она позволяет предотвратить всасывание холестерина из продуктов в кровоток. Такая клетчатка входит в состав авокадо, ягод, бобов, овса.

Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёные

Если говорить о растворимой клетчатке в качестве пищевой добавки, то её для понижения холестерина рекомендуется употреблять 5-10 граммов в день. Самыми популярными источниками клетчатки в добавках являются метилцеллюлоза, подорожник и инулин.

Помимо этого, нужно пить достаточно воды и постараться включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, заменить животные белки на растительные, есть больше полезных жиров (семена, орехи, оливковое масло, авокадо). Раз в неделю не забывайте о кардиотренировке. Всё это поможет быстрее снизить холестерин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров