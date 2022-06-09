Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёные

Эта пищевая добавка снизит уровень холестерина, утверждают учёныеНо перед началом её приёма вам нужно посоветоваться с врачом
Научные исследования демонстрируют, что при высоком холестерине у человека сужаются артерии и повышается вероятность возникновения инсульта, инфаркта и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Исправить ситуацию и снизить уровень холестерина могут правильные продукты и спорт. Ещё один вариант - приём пищевых добавок. Лучшей при этом считается растворимая клетчатка.
Вообще есть две формы клетчатки. В нерастворимом виде она помогает быстрее насытиться и улучшает процесс пищеварения. Растворимая же клетчатка считается наиболее полезной при высоким холестерине. Она позволяет предотвратить всасывание холестерина из продуктов в кровоток. Такая клетчатка входит в состав авокадо, ягод, бобов, овса.
Если говорить о растворимой клетчатке в качестве пищевой добавки, то её для понижения холестерина рекомендуется употреблять 5-10 граммов в день. Самыми популярными источниками клетчатки в добавках являются метилцеллюлоза, подорожник и инулин.
Помимо этого, нужно пить достаточно воды и постараться включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, заменить животные белки на растительные, есть больше полезных жиров (семена, орехи, оливковое масло, авокадо). Раз в неделю не забывайте о кардиотренировке. Всё это поможет быстрее снизить холестерин.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.