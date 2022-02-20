Эта популярная диета укрепит ваш иммунитет

Что такое средиземноморская диета? Круглова объясняет, что в основном, она состоит из растительной пищи, а источниками белка выступают рыба, морепродукты или нежирное мясо птицы.

Однако не все так просто, эта диета идет бок о бок “с высокой степенью физической активности”, что “крайне важно”, – отмечает специалист.