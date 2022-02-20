Фитнес и здоровье
Вчера в 22:30
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Эта популярная диета укрепит ваш иммунитет

И поможет сбросить лишние килограммы
Диет много, и нет какой-то универсальной, каждая подходит для отдельных целей, либо людей. Так, диетолог Наталья Круглова рассказала, что средиземноморская диета помогает легче переносить болезни.
Эта популярная диета укрепит ваш иммунитет

Что такое средиземноморская диета? Круглова объясняет, что в основном, она состоит из растительной пищи, а источниками белка выступают рыба, морепродукты или нежирное мясо птицы.

Однако не все так просто, эта диета идет бок о бок “с высокой степенью физической активности”, что “крайне важно”, – отмечает специалист.

Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3"

Наталья Круглова
Диетолог

По словам диетолог, такой тип питания совместно физическими упражнениями не только улучшит вашу иммунную систему, но и позволит сбросить лишние килограммы

Источник: Прайм
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