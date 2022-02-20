Эта популярная диета укрепит ваш иммунитет

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:30
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Эта популярная диета укрепит ваш иммунитетИ поможет сбросить лишние килограммы
Диет много, и нет какой-то универсальной, каждая подходит для отдельных целей, либо людей. Так, диетолог Наталья Круглова рассказала, что средиземноморская диета помогает легче переносить болезни.
Что такое средиземноморская диета? Круглова объясняет, что в основном, она состоит из растительной пищи, а источниками белка выступают рыба, морепродукты или нежирное мясо птицы.
Однако не все так просто, эта диета идет бок о бок “с высокой степенью физической активности”, что “крайне важно”, – отмечает специалист.
Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3"
Наталья Круглова
Диетолог
По словам диетолог, такой тип питания совместно физическими упражнениями не только улучшит вашу иммунную систему, но и позволит сбросить лишние килограммы
Источник: Прайм