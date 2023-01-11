Эта привычка защитит вас от болезней сердца

Недавнее научное исследование показало, что снизить риск развития болезней сердца поможет один простой приём. Состоит он в том, чтобы после приготовления пищи не добавлять в неё соль.

В ходе этого исследования были изучены пищевые привычки 176 570 жителей Великобритании. К моменту начала исследования у участников вообще не было сердечно-сосудистых заболеваний. Но спустя чуть более 11 лет выяснилось, что между развитием болезней сердца и частотой добавления в еду соли существует связь.