Эта привычка защитит вас от болезней сердца

Эта привычка защитит вас от болезней сердцаИ связана она с приготовлением пищи
Давно известно, что соль - это враг сердечно-сосудистой системы. А продукты, содержащие мало натрия, считаются лучшими для сердца. И есть одна привычка, которая тоже навредит вашему сердцу.
Фото: MU Health Care
Недавнее научное исследование показало, что снизить риск развития болезней сердца поможет один простой приём. Состоит он в том, чтобы после приготовления пищи не добавлять в неё соль.
В ходе этого исследования были изучены пищевые привычки 176 570 жителей Великобритании. К моменту начала исследования у участников вообще не было сердечно-сосудистых заболеваний. Но спустя чуть более 11 лет выяснилось, что между развитием болезней сердца и частотой добавления в еду соли существует связь.
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у участников исследования снижался, когда они реже добавляли в пищу соль и когда соблюдали диету, вдохновлённую DASH. В рамках этой диеты в день потребление натрия должно быть не более 2300 мг, то есть не более одной чайной ложки поваренной соли.
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