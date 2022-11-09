Эта специя может повредить вашу печень

Эта специя может повредить вашу печеньБудьте внимательны при её употреблении
Куркума как специя часто используется в супах и других блюдах. На протяжении многих лет она использовалась в традиционной медицине разных стран для лечения различных болезней. Однако недавно стало известно, что куркума может также негативно повлиять на печень.
В статье, опубликованной в «Американском журнале медицины» в октябре этого года, учёные оценили связь между потреблением куркумы и возможным повреждением печени. Среди участников исследования были пациенты, включённые в Американскую сеть лекарственно-индуцированных повреждений печени (DILIN).
В результате исследователи обнаружили 16 случаев поражений печени, связанных с употреблением куркумы. Эти случаи были зафиксированы в период с 2011 по 2022 год. Степень серьёзности этих поражений варьировалась от средней до тяжёлой. Из-за этого пять человек были госпитализированы, а один умер от острого повреждения печени.
В ходе проведения дальнейшего анализа выяснилось, что все эти пациенты употребляли куркуму вместе с чёрным перцем.
О случаях поражения печени из-за куркумы также говорилось в 2021 году в издании International Medical Case Reports Journal. Подобные ситуации случались и в Тоскане (Италия).