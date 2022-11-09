Эта специя может повредить вашу печень

В результате исследователи обнаружили 16 случаев поражений печени, связанных с употреблением куркумы. Эти случаи были зафиксированы в период с 2011 по 2022 год. Степень серьёзности этих поражений варьировалась от средней до тяжёлой. Из-за этого пять человек были госпитализированы, а один умер от острого повреждения печени.

В ходе проведения дальнейшего анализа выяснилось, что все эти пациенты употребляли куркуму вместе с чёрным перцем.

О случаях поражения печени из-за куркумы также говорилось в 2021 году в издании International Medical Case Reports Journal. Подобные ситуации случались и в Тоскане (Италия).