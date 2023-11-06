Эта вечерняя закуска поможет вам легко заснуть

Дело в том, что в семенах тыквы содержится магний. Этот минерал действует миорелаксант и улучшает сон. Кроме того, отличными источниками магния считаются семена кунжута, подсолнечника, льна, миндаль, сушёный тимьян.

Учёные предполагают, что магний может расслаблять центральную нервную систему и вызывать химические реакции в организме. Это будет усиливать сонливость.

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