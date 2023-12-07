Эти 10 лекарств приводят к увеличению веса

Эти 10 лекарств приводят к увеличению весаПроверьте себя
Многие лекарства имеют большое количество побочных эффектов. И неспроста. Вот из-за каких препаратов вы можете, например, набирать вес.
Трициклические антидепрессанты. К ним относятся амитриптилин (Элавил), доксепин (Силенор) и нортриптилин (Памелор). Эти препараты могут усиливать аппетит и стимулировать увеличение веса.
Кортикостероиды. Такие лекарства, как преднизон (Дельтазон), назначаются для лечения целого ряда заболеваний. Среди них - астма, артрит, боли в спине, волчанка. Подобные препараты среди побочных эффектов имеют повышение аппетита, задержку жидкости в организме, изменение обмена веществ.
Антигистаминные препараты. Исследования показали, что те, кто регулярно принимает такие лекарства, имеют более высокую массу тела и большую окружность талии. Эту связь обнаружили с антигистаминными препаратами, действующими на рецептор H1: с цетиризином (Зиртек), фексофенадином (Аллегра) и дезлоратадином (Кларинекс).
Лекарства от эпилепсии. Средства от судорог, включая габапентин (Грализ), прегабалин (Лирика) и вигабатрин (Сабрил), могут повысить аппетит.
Бета-блокаторы. Обычно они применяются для лечения гипертонии. С большей вероятностью к увеличению веса приводят атенолол (Тенормин), метопролол (Лопрессор).
СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Это разновидность антидепрессантов, которые повышают уровень серотонина в мозге. К их числу относятся эсциталопрам(Лексапро), пароксетин (Паксил), сертралин (Золофт).
ИМАО (ингибитор моноаминоксидазы). Данные препараты лечат депрессию, блокируя фермент мозга, который разрушает нейротрансмиттеры, регулирующие настроение. Наибольшее увеличение веса среди лекарств этого класса вызывает фенелзин (Нардил).
Инсулин. Знайте, что он может способствовать набору веса. Связано это с тем, что инсулин помогает организму поглощать глюкозу из кровотока.
Производные сульфонилмочевины. Это ещё один класс лекарств для лечения сахарного диабета. Такие препараты (гликлазид (Диамикрон), глибенкламид (Глиназа)) снижают уровень сахара в крови на 20% и при этом приводят к увеличению веса в среднем на 1,8-2,2 кг.
Нейролептики. Их принимают при биполярном расстройстве, шизофрении. Выше всего риск набрать вес, если вам назначили оланзапин (зипрекса).
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