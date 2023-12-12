Эти 10 продуктов для завтрака помогут похудеть и нарастить мышцы

Яйца. Они наполнены питательными веществами (холин, витамины группы В) и дают устойчивый заряд энергии. Исследования показывают, что с точки зрения усвоения в яйцах белок высочайшего качества.

Канадский бекон. В нём больше белка и меньше жира, чем в обычном беконе. Поэтому его можно назвать хорошим вариантом на завтрак для тех, кто хочет нарастить мышечную массу и сбросить лишние килограммы.

Куриная колбаса. Благодаря этому блюду вы снизите общее потребление жиров (в том числе вредных насыщенных).

Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и насыщает надолго.

Творог. Этот продукт - источник белка медленного высвобождения. Именно это делает его идеальным выбором для восстановления и поддержания состояния мышц. Одна чашка творога может содержать 25 г белка, что соответствует средней ложке протеинового порошка.