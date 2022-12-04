Эти 10 продуктов помогут вам похудеть к зимним праздникам

Специалист в области питания Стефани Йейтс из Bulk.com назвала несколько доступных продуктов, которые помогут похудеть и поддержат здоровье. При этом найти их можно в почти любом супермаркете.

Ежевика. В ней много антиоксидантов, витамина С, К, марганца, клетчатки. Поэтому она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, снижает холестерин, продлевает ощущение сытости.

Капуста. Научные исследования показывают, что она снижает вероятность развития ожирения, сахарного диабета, болезней сердца, а также общей смертности. Известно, что благодаря капусте вы сможете быстрее похудеть, а ещё она снижает кровяное давление.

Грибы. Это единственный продукт, в состав которого входит витамин D. А этот витамин помогает в усвоении кальция, важного для здоровья костей.

Груши. Они содержат мало калорий и полезны для здоровья.