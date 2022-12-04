Эти 10 продуктов помогут вам похудеть к зимним праздникам

Эти 10 продуктов помогут вам похудеть к зимним праздникамПопробуйте их
Зимой важно поддерживать себя в форме, особенно в новогодние праздники. И в этом могут помочь следующие продукты.
Фото: Woman's Day
Специалист в области питания Стефани Йейтс из Bulk.com назвала несколько доступных продуктов, которые помогут похудеть и поддержат здоровье. При этом найти их можно в почти любом супермаркете.
Ежевика. В ней много антиоксидантов, витамина С, К, марганца, клетчатки. Поэтому она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, снижает холестерин, продлевает ощущение сытости.
Капуста. Научные исследования показывают, что она снижает вероятность развития ожирения, сахарного диабета, болезней сердца, а также общей смертности. Известно, что благодаря капусте вы сможете быстрее похудеть, а ещё она снижает кровяное давление.
Грибы. Это единственный продукт, в состав которого входит витамин D. А этот витамин помогает в усвоении кальция, важного для здоровья костей.
Груши. Они содержат мало калорий и полезны для здоровья.
Перец. В состав болгарского перца в больших количествах входят антиоксиданты, бета-каротин, витамины С, Е. Они могут защитить от болезней сердца.
Сливы. После их употребления не происходит резких скачков сахара в крови, так как они богаты клетчаткой. Да и в целом сливы помогают регулировать сахар в крови.
Тыква. В ней содержится много витамина С, Е, бета-каротина, железа, фолиевой кислоты. Они улучшают состояние иммунной системы, ускоряют заживление ран.
Рукола. Отличается этот продукт большим количеством кальция, витамина В, фолиевой кислоты.
Тыква. Учёные обнаружили, что вещества зеаксантин и лютеин, содержащиеся в мускатной тыкве, защищают здоровье глаз.
Гранат. За счёт эллагитаннинов гранаты уменьшают воспаление, защищают от окислительного стресса, улучшают работу кишечника.
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