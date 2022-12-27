Фитнес и здоровье
19:43, 27 декабря 2022
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Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животе

Конечно, среди них пирожные

Висцеральным называют тот тип жира, который накапливается в брюшной полости. Избавление от него имеет важное значение для здоровья. Портал Eat this, not that! перечислил продукты, которые, к сожалению, мешают процессу похудения.

Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животе

Фото: Unsplash

1. Алкоголь.

В спиртных напитках содержится много калорий.

2. Замороженные полуфабрикаты.

Такие могут навредить организму, если содержат много калорий, вредных для здоровья жиров и добавленных сахаров, а также потребляются в избытке.

3. Обработанные пищевые продукты.

Это, например, колбасы, сладкие хлопья и т.д.

4. Конфеты.

Большинство конфет сделано из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, искусственных ароматизаторов и консервантов.

5. Выпечка.

Печенье, пирожные и кексы являются одними из худших продуктов, если вы пытаетесь сбросить висцеральный жир.

6. Жареная еда.

Подобно выпечке, жареная пища, как правило, очень богата вредными жирами и калориями.

Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животе

Unsplash

7. Мороженое.

В нём много сахара и жиров.

8. Чипсы.

Употребление чипсов может способствовать накоплению висцерального жира и повышенному риску заболевания диабетом второго типа.

9. Газировка.

В ней слишком много сахара.

10. Рафинированные углеводы.

Это, например, белый хлеб.

11. Молочные продукты с высоким содержанием жира.

Лучше потреблять другие жиры, например, из авокадо, орехов, семян, оливкового масла и рыбы.

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