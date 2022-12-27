Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животе

Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животеКонечно, среди них пирожные
Висцеральным называют тот тип жира, который накапливается в брюшной полости. Избавление от него имеет важное значение для здоровья. Портал Eat this, not that! перечислил продукты, которые, к сожалению, мешают процессу похудения.
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1. Алкоголь.
В спиртных напитках содержится много калорий.
2. Замороженные полуфабрикаты.
Такие могут навредить организму, если содержат много калорий, вредных для здоровья жиров и добавленных сахаров, а также потребляются в избытке.
3. Обработанные пищевые продукты.
Это, например, колбасы, сладкие хлопья и т.д.
4. Конфеты.
Большинство конфет сделано из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, искусственных ароматизаторов и консервантов.
5. Выпечка.
Печенье, пирожные и кексы являются одними из худших продуктов, если вы пытаетесь сбросить висцеральный жир.
6. Жареная еда.
Подобно выпечке, жареная пища, как правило, очень богата вредными жирами и калориями.
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7. Мороженое.
В нём много сахара и жиров.
8. Чипсы.
Употребление чипсов может способствовать накоплению висцерального жира и повышенному риску заболевания диабетом второго типа.
9. Газировка.
В ней слишком много сахара.
10. Рафинированные углеводы.
Это, например, белый хлеб.
11. Молочные продукты с высоким содержанием жира.
Лучше потреблять другие жиры, например, из авокадо, орехов, семян, оливкового масла и рыбы.