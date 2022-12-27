Эти 11 продуктов помешают вам избавиться от жира на животе

1. Алкоголь.

В спиртных напитках содержится много калорий.

2. Замороженные полуфабрикаты.

Такие могут навредить организму, если содержат много калорий, вредных для здоровья жиров и добавленных сахаров, а также потребляются в избытке.

3. Обработанные пищевые продукты.

Это, например, колбасы, сладкие хлопья и т.д.

4. Конфеты.

Большинство конфет сделано из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, искусственных ароматизаторов и консервантов.

5. Выпечка.

Печенье, пирожные и кексы являются одними из худших продуктов, если вы пытаетесь сбросить висцеральный жир.

6. Жареная еда.

Подобно выпечке, жареная пища, как правило, очень богата вредными жирами и калориями.