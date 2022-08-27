Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сон

Лучше не пейте кофе после 12:00.

Да, полдень звучит немного рано, но для лучшего сна лучше отказаться от кофеина днём ​​и вечером.

Пейте воду, но не перед сном.

Причина банальна — переполненный мочевой пузырь будет мешать вам спать. Эксперт советует ограничить употребление напитков, включая воду, за час до сна.

Пейте ромашковый чай.

За час до сна лучше выпить такой чай. Он окажет успокаивающее действие.

Или вишнёвый сок.

По словам эксперта, вишнёвый сок содержит мелатонин , который может помочь отрегулировать циркадный ритм и подготовить вас ко сну.

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