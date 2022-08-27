Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сон

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Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сонОтказываться от кофе не надо
Употребление определённых напитков может быть причиной нарушения вашего сна. Эксперт рассказал изданию Eat this, not that, как следует пить кофе и прочие напитки, чтобы без проблем засыпать.
- Лучше не пейте кофе после 12:00.
Да, полдень звучит немного рано, но для лучшего сна лучше отказаться от кофеина днём и вечером.
- Пейте воду, но не перед сном.
Причина банальна — переполненный мочевой пузырь будет мешать вам спать. Эксперт советует ограничить употребление напитков, включая воду, за час до сна.
- Пейте ромашковый чай.
За час до сна лучше выпить такой чай. Он окажет успокаивающее действие.
- Или вишнёвый сок.
По словам эксперта, вишнёвый сок содержит мелатонин , который может помочь отрегулировать циркадный ритм и подготовить вас ко сну.
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