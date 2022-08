Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сон

Отказываться от кофе не надо

Употребление определённых напитков может быть причиной нарушения вашего сна. Эксперт рассказал изданию Eat this, not that, как следует пить кофе и прочие напитки, чтобы без проблем засыпать.