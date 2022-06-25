Эти 5 овощей хороши для похудения

Брокколи.

Как утверждают специалисты, брокколи содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме. А хроническое воспаление может вызвать увеличение веса.

Болгарский перец.

В болгарском перце мало калорий и много питательных веществ, а также он помогает надолго сохранить чувство сытости.

Лук.

Лук может заменить более калорийные вкусовые добавки. Также этот овощ является отличным источником пребиотиков для поддержания здорового баланса микробиома кишечника.

Острый перец.

Содержащийся в перце капсаицин улучшает метаболизм.

Свекла.

Её полезно есть перед тренировками — они станут эффективнее.

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