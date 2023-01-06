Эти 5 продуктов и напитков вызывают целлюлит

20:07, 06 января 2023
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Эти 5 продуктов и напитков вызывают целлюлитПо крайней мере есть ограниченные данные об этом
Хотя исследования взаимосвязи между диетой и целлюлитом ограничены, некоторые продукты и напитки вполне могут быть виновниками. Некоторые данные указывают на то, что еда с высоким содержанием жиров, рафинированных углеводов и натрия увеличивает вероятность появления целлюлита.
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1. Газировка.
В ней много сахара, и пользы она явно не приносит.
2. Мороженое.
А здесь много не только сахара, но и жиров.
3. Белый хлеб.
Он является скрытым источником натрия. Кроме того, в нём много рафинированных углеводов.
4. Выпечка.
Она может быть вкусной, но торты, пончики и пончики содержат сразу всё: жир, рафинированные углеводы и натрий.
5. Пицца.
Это вкусное блюдо содержит не только большое количество калорий и насыщенных жиров, но и натрия.