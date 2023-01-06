Эти 5 продуктов и напитков вызывают целлюлит

1. Газировка.

В ней много сахара, и пользы она явно не приносит.

2. Мороженое.

А здесь много не только сахара, но и жиров.

3. Белый хлеб.

Он является скрытым источником натрия. Кроме того, в нём много рафинированных углеводов.

4. Выпечка.

Она может быть вкусной, но торты, пончики и пончики содержат сразу всё: жир, рафинированные углеводы и натрий.

5. Пицца.

Это вкусное блюдо содержит не только большое количество калорий и насыщенных жиров, но и натрия.