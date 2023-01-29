Фитнес и здоровье
18:44, 29 января 2023
1 мин.

Эти 5 продуктов можно добавлять к каждому приёму пищи для похудения

Орехи в том числе

Диетолог назвал пять продуктов, которые можно смело добавлять в каждый приём пищи и не бояться располнеть.

Эти 5 продуктов можно добавлять к каждому приёму пищи для похудения

Фото: Unsplash

1. Крестоцветные овощи.

Брокколи и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов, а также богаты насыщающей клетчаткой.

2. Авокадо.

Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трёх-пяти часов после еды.

3. Цельнозерновые продукты.

Они содержат много клетчатки и питательных веществ, а значит обеспечивают вас чувством сытости.

4. Орехи и семена.

Являются богатым источником здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки.

5. Жирная рыба.

Жирная рыба содержит много белка, но относительно низкокалорийна и богата полезными для сердца жирами.

Новости партнеров
Новости партнеров