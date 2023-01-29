Эти 5 продуктов можно добавлять к каждому приёму пищи для похудения

18:44, 29 января 2023
1 мин.
Эти 5 продуктов можно добавлять к каждому приёму пищи для похуденияОрехи в том числе
Диетолог назвал пять продуктов, которые можно смело добавлять в каждый приём пищи и не бояться располнеть.
Фото: Unsplash
1. Крестоцветные овощи.
Брокколи и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов, а также богаты насыщающей клетчаткой.
2. Авокадо.
Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трёх-пяти часов после еды.
3. Цельнозерновые продукты.
Они содержат много клетчатки и питательных веществ, а значит обеспечивают вас чувством сытости.
4. Орехи и семена.
Являются богатым источником здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки.
5. Жирная рыба.
Жирная рыба содержит много белка, но относительно низкокалорийна и богата полезными для сердца жирами.