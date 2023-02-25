Фитнес и здоровье
21:46, 25 февраля 2023
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Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизнь

Отследите, есть ли у вас такие

Кардиологи заявили, что хороший сон полезен для здоровья и может продлить жизнь. Это показали многочисленные исследования

Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизнь

Фото: Pixabay

В новом исследовании участвовали 172 тысячи человек. За время наблюдений умерли более 8 тысяч человек, из них более 2 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний, 2 тысячи — от рака и 4 тысячи — от других причин. Учёные пришли к выводу, что около 8% смертей от любой причины могут быть связаны с плохим сном.

Исследователи также назвали пять важных связанных со сном привычек. Это:

  • продолжительность сна от семи до восьми часов в сутки,
  • отказ от снотворных,
  • стараться не испытывать трудности с засыпанием чаще двух раз в неделю,
  • стараться испытывать проблемы со сном не чаще двух раз в неделю,
  • хорошо высыпаться минимум пять раз в неделю.

«Если у людей есть все эти привычки, они, скорее всего, проживут дольше», — добавили учёные.

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