Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизнь

В новом исследовании участвовали 172 тысячи человек. За время наблюдений умерли более 8 тысяч человек, из них более 2 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний, 2 тысячи — от рака и 4 тысячи — от других причин. Учёные пришли к выводу, что около 8% смертей от любой причины могут быть связаны с плохим сном.

Исследователи также назвали пять важных связанных со сном привычек. Это:

продолжительность сна от семи до восьми часов в сутки,

отказ от снотворных,

стараться не испытывать трудности с засыпанием чаще двух раз в неделю,

стараться испытывать проблемы со сном не чаще двух раз в неделю,

хорошо высыпаться минимум пять раз в неделю.

«Если у людей есть все эти привычки, они, скорее всего, проживут дольше», — добавили учёные.