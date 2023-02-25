Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизнь

21:46, 25 февраля 2023
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Эти 5 связанных со сном привычек продлят вам жизньОтследите, есть ли у вас такие
Кардиологи заявили, что хороший сон полезен для здоровья и может продлить жизнь. Это показали многочисленные исследования
Фото: Pixabay
В новом исследовании участвовали 172 тысячи человек. За время наблюдений умерли более 8 тысяч человек, из них более 2 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний, 2 тысячи — от рака и 4 тысячи — от других причин. Учёные пришли к выводу, что около 8% смертей от любой причины могут быть связаны с плохим сном.
Исследователи также назвали пять важных связанных со сном привычек. Это:
- продолжительность сна от семи до восьми часов в сутки,
- отказ от снотворных,
- стараться не испытывать трудности с засыпанием чаще двух раз в неделю,
- стараться испытывать проблемы со сном не чаще двух раз в неделю,
- хорошо высыпаться минимум пять раз в неделю.
«Если у людей есть все эти привычки, они, скорее всего, проживут дольше», — добавили учёные.