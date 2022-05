Эти 6 напитков только заставляют вас хотеть пить

Издание Eat this, not that перечислило шесть напитков, которые не утоляют жажду, а наоборот лишают организм воды.

Алкоголь.

Общеизвестно, что спиртное — это мочегонное средство, оно вызывает обезвоживание. Именно поэтому с похмелья так хочется пить.

Газировка.

Специалисты предупреждают: употребление сладких напитков может вызвать у вас более сильную жажду, чем обычно. Кроме того, они повышают уровень сахара в крови.

Сок.

Даже фруктовые соки могут вызывать обезвоживание, говорят эксперты. Чрезмерное их употребление может вызвать стресс для организма.

Кофе.

Употребление кофе во второй половине дня может обезвоживать вас.

Энергетик.

Как и газировка, энергетические напитки содержат сахар, а ещё кофеин и другие химические вещества, которые в конечном итоге могут привести к обезвоживанию.

Холодный чай.

Стоит запомнить: напитки с сахаром и кофеином приводят к обезвоживанию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.