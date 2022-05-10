Эти 6 напитков только заставляют вас хотеть пить

Эти 6 напитков только заставляют вас хотеть питьДля утоления жажды лучше выбрать что-то другое
Издание Eat this, not that перечислило шесть напитков, которые не утоляют жажду, а наоборот лишают организм воды.
- Алкоголь.
Общеизвестно, что спиртное — это мочегонное средство, оно вызывает обезвоживание. Именно поэтому с похмелья так хочется пить.
- Газировка.
Специалисты предупреждают: употребление сладких напитков может вызвать у вас более сильную жажду, чем обычно. Кроме того, они повышают уровень сахара в крови.
- Сок.
Даже фруктовые соки могут вызывать обезвоживание, говорят эксперты. Чрезмерное их употребление может вызвать стресс для организма.
- Кофе.
Употребление кофе во второй половине дня может обезвоживать вас.
- Энергетик.
Как и газировка, энергетические напитки содержат сахар, а ещё кофеин и другие химические вещества, которые в конечном итоге могут привести к обезвоживанию.
- Холодный чай.
Стоит запомнить: напитки с сахаром и кофеином приводят к обезвоживанию.
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