Фитнес и здоровье
20:17, 10 января 2023
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Эти 6 «здоровых» закусок можно съесть, когда хочется сладкого

Они полезнее

Диетологи постоянно грешат на сладкое. ВОЗ рекомендует потреблять сахара в объёме менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Но что делать, если очень хочется сладкого?

Эти 6 «здоровых» закусок можно съесть, когда хочется сладкого

Фото: Unsplash

Издание Eat this, not that! перечислило варианты закусок, которые могут удовлетворить эту тягу, но полезнее, чем печенья, шоколадки и прочее.

1. Пудинг с чиа.

2. Замороженный виноград.

3. Замороженный греческий йогурт.

4. Смузи с протеином.

5. Энергетические шарики.

6. Смесь из орехов и сухофруктов.

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