Эти 6 «здоровых» закусок можно съесть, когда хочется сладкого

Издание Eat this, not that! перечислило варианты закусок, которые могут удовлетворить эту тягу, но полезнее, чем печенья, шоколадки и прочее.

1. Пудинг с чиа.

2. Замороженный виноград.

3. Замороженный греческий йогурт.

4. Смузи с протеином.

5. Энергетические шарики.

6. Смесь из орехов и сухофруктов.