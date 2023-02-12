Эти 7 пищевых привычек помогут вам снизить кровяное давление

Эти 7 пищевых привычек помогут вам снизить кровяное давлениеСтоит сократить потребление соли
Эксперты портала Eat This, Not That рассказали, как снизить давление с помощью изменения пищевых привычек. В основном советы связаны со снижением употребления соли и содержащегося в ней натрия — именно они считаются «врагами» сердечно-сосудистой системы.
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Остерегайтесь скрытого натрия
Некоторые продукты в магазинах могут хвастаться уменьшенным содержанием натрия. Однако зачастую это может говорить лишь о меньшем количестве натрия по сравнению с исходным продуктом.
Кроме этого, продукты с высоким содержанием натрия не обязательно имеют солёный вкус. В списке таких скрытых источников натрия можно обнаружить хлеб, творог и приправы.
Клетчатка
В борьбе с давлением могут помочь бобовые, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и чечевица. Это происходит не только за счёт клетчатки, но и из-за антиоксидантов и питательных микроэлементов. Исследование Frontiers in Nutrition также связывает увеличение потребления клетчатки со снижением артериального давления.
Промыть продукты
Также для борьбы с давлением можно отказаться от покупки консервированных бобов и овощей, при производстве которых используют много соли в качестве консерванта. Кроме этого, специалисты советуют промывать консервированные продукты тёплой водой, чтобы смыть лишнюю соль.
Это же касается и выбора мясных продуктов. Свежее, необработанное мясо содержит гораздо меньше натрия, чем уже упакованное или консервированное.
Заменители соли
Диетолог Сара Кан (Sara Kahn) предлагает заменять обычную соль келпом — высушенными и гранулированными водорослями. Они богаты йодом и другими питательными веществами, а также могут придать еде пикантный вкус.
Другой альтернативой обычной соли может стать гомасио — кунжутная соль. Она подойдёт в качестве приправы к салатам, супам, макаронам, рыбе, курице и другим продуктам. Гомасио — смесь поджаренных семян кунжута и небольшого количества морской соли, которая содержит гораздо меньше натрия, чем поваренная соль.
Приправлять блюда зеленью
Использование большого количества зелени и бессолевых приправ при сервировке блюд может замаскировать их несолёность. Для этого хорошо подойдут чеснок, лук, лимонный сок, сушённые и свежие травы.
Свой соевый соус с низким содержанием натрия
Обычный соевый соус можно превратить в продукт с пониженным содержанием натрия. Для этого его можно просто разбавить водой. Такой же трюк можно проделать и с другими соусами, а также с консервированными овощами.
Домашняя еда
По словам экспертов Eat This, Not That, большую часть натрия в наш организм поступает не из домашней кухонной солонки, а из полуфабрикатов и ресторанной еды. Поэтому одним из самых эффективных способов снизить потребление соли может стать отказ от еды вне дома. При готовке дома намного легче контролировать содержание соли в пище. Кроме этого, специалисты советуют внимательнее изучать меню в кафе и ресторанах.