Эти 7 пищевых привычек помогут вам снизить кровяное давление

Стоит сократить потребление соли

Эксперты портала Eat This, Not That рассказали, как снизить давление с помощью изменения пищевых привычек. В основном советы связаны со снижением употребления соли и содержащегося в ней натрия — именно они считаются «врагами» сердечно-сосудистой системы.