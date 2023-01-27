Эти 7 видов чая помогут вам прожить дольше

1. Улун.

Результаты одного исследования показали, что те, у кого не развился рак яичников, пили больше зелёного чая и/или чая улун.

2. Чай с куркумой.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что куркумин может обладать противораковыми свойствами.

3. Зелёный чай.

Например, можно попробовать маття.

4. Белый чай.

Это вид чая, подвергающийся слабой ферментации.

5. Чёрный чай.

Данные показывают, что у людей, которые регулярно выпивают три или более чашек чёрного чая в день, снижается риск сердечных заболеваний и инсульта.

6. Чай каркаде.

Результаты рандомизированного контролируемого исследования показали, что каркаде был ответственен за эффект снижения артериального давления.

7. Ромашковый чай.

Согласно исследованиям, он полезен для женщин.