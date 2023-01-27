Эти 7 видов чая помогут вам прожить дольше

Эти 7 видов чая помогут вам прожить дольшеНо надеяться на них как на панацею, не стоит
Как отмечается в одном исследовании, у тех, кто регулярно пьёт чай, продолжительность жизни без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на 1,41 года больше, а ожидаемая продолжительность жизни на 1,26 года больше. Издание Eat this, not that! перечислило семь наиболее полезных видов этого напитка.
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1. Улун.
Результаты одного исследования показали, что те, у кого не развился рак яичников, пили больше зелёного чая и/или чая улун.
2. Чай с куркумой.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что куркумин может обладать противораковыми свойствами.
3. Зелёный чай.
Например, можно попробовать маття.
4. Белый чай.
Это вид чая, подвергающийся слабой ферментации.
5. Чёрный чай.
Данные показывают, что у людей, которые регулярно выпивают три или более чашек чёрного чая в день, снижается риск сердечных заболеваний и инсульта.
6. Чай каркаде.
Результаты рандомизированного контролируемого исследования показали, что каркаде был ответственен за эффект снижения артериального давления.
7. Ромашковый чай.
Согласно исследованиям, он полезен для женщин.