Эти 8 напитков облегчат пищеварение

Эти 8 напитков облегчат пищеварениеНапример, комбуча
Чувствуете вздутие живота после вкусной еды или у вас постоянные запоры? Диетологи перечислили напитки, которые могут облегчить пищеварение.
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1. Вода.
Как отметили эксперты, самый лучший напиток для пищеварения — это старая добрая вода. Употребление достаточного количества воды помогает лучше переваривать пищу и эффективно перемещать её через пищеварительную систему.
2. Комбуча.
Диетологи говорят, что нужно покупать комбучу с низким содержанием сахара. Чайный гриб лучше всего употреблять около полудня, когда в кишечнике есть пища для переваривания.
3. Кокосовая вода.
Это один из легкоусвояемых напитков, который помогает бороться со вздутием живота.
4. Напитки с куркумой.
Напитки с куркумой содержат куркумин, который стимулирует желчный пузырь к выработке желчи и может помочь улучшить пищеварение.
5. Фенхелевый чай.
Фенхель может помочь при запорах и других проблемах с пищеварением, вызывающих газообразование.
6. Напиток из чернослива.
Чернослив обладает лёгким слабительным эффектом.
7. Чай с имбирём.
Свежий имбирь содержит противовоспалительное и антиоксидантное соединение, которое может ускорить процесс всасывания в тонком кишечнике.
8. Сок алоэ вера.
Может улучшить перистальтику кишечника.