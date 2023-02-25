Эти 9 напитков снижают воспаление в организме

Эти 9 напитков снижают воспаление в организмеНапример, напиток из куркумы
Хроническое слабовыраженное воспаление — это скрытая проблема, которая может сопровождаться такими симптомами, как увеличение веса, усталость, боль в суставах, проблемы с кожей и с пищеварением. Диетологи рассказали, какие напитки могут уменьшить это воспаление.
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1. Вода с лимоном.
Высокое содержание витамина С в лимонах делает такую воду мощным антиоксидантным и противовоспалительным напитком.
2. Сок сельдерея.
Сок сельдерея содержит клетчатку , которая может помочь улучшить пищеварение и снизить риск запоров. Некоторые исследования показали, что этот напиток также может обладать противовоспалительными свойствами.
3. Кофе.
Лучше всего пить чёрный кофе без молока и сахара.
4. Ананасовый сок.
Одним из наиболее изученных и мощных противовоспалительных средств является бромелайн, фермент, в изобилии содержащийся в ананасе.
5. Тёплое молоко с куркумой.
Куркума — это желтовато-оранжевая специя, содержащая мощное противовоспалительное соединение под названием куркумин.
6. Зелёный чай.
Это в целом из самых полезных напитков, которые вы можете пить.
7. Имбирный чай.
Исследование сравнило эффекты экстракта имбиря с плацебо у 247 пациентов, страдающих остеоартритом колена, и обнаружило, что имбирь уменьшает боль и скованность на 40% больше, чем плацебо.
8. Терпкий вишнёвый сок.
Было показано, что сок кислой вишни полезен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
9. Костный бульон.
Такой бульон сдержит много питательных минералов, витаминов и аминокислот, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника.