Эти алкогольные напитки повышают кровяное давление

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Эти алкогольные напитки повышают кровяное давлениеВозможно, вам стоит их избегать
Людям с повышенным кровяным давлением рекомендуют значительно ограничить потребление алкоголя в принципе. Однако есть напитки, которые особенно плохи с этой точки зрения.
- Напитки, смешанные с газировкой.
Виски с колой или водка со спрайтом могут повысить ваше давление за счёт добавленного сахара в газировке.
- Кровавая Мэри.
Помимо смеси томатного сока и водки, данный напиток содержит и большое количество натрия, что может повысить кровяное давление, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.
- Десертные коктейли.
В напитках с мороженым, сливками и т.д. тоже есть сахар, а ещё насыщенные жиры.
- Маргарита.
Здесь всё то же самое.
- Грязный мартини.
В жидкости от консервированных оливок содержится натрий.
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