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Эти алкогольные напитки повышают кровяное давление

Возможно, вам стоит их избегать
Людям с повышенным кровяным давлением рекомендуют значительно ограничить потребление алкоголя в принципе. Однако есть напитки, которые особенно плохи с этой точки зрения.
Эти алкогольные напитки повышают кровяное давление
  1. Напитки, смешанные с газировкой.

Виски с колой или водка со спрайтом могут повысить ваше давление за счёт добавленного сахара в газировке.

  1. Кровавая Мэри.

Помимо смеси томатного сока и водки, данный напиток содержит и большое количество натрия, что может повысить кровяное давление, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.

  1. Десертные коктейли.

В напитках с мороженым, сливками и т.д. тоже есть сахар, а ещё насыщенные жиры.

  1. Маргарита.

Здесь всё то же самое.

  1. Грязный мартини.

В жидкости от консервированных оливок содержится натрий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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