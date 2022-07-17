Эти алкогольные напитки повышают кровяное давление

Напитки, смешанные с газировкой.

Виски с колой или водка со спрайтом могут повысить ваше давление за счёт добавленного сахара в газировке.

Кровавая Мэри.

Помимо смеси томатного сока и водки, данный напиток содержит и большое количество натрия, что может повысить кровяное давление, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.

Десертные коктейли.

В напитках с мороженым, сливками и т.д. тоже есть сахар, а ещё насыщенные жиры.

Маргарита.

Здесь всё то же самое.

Грязный мартини.

В жидкости от консервированных оливок содержится натрий.

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