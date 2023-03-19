Эти белые овощи снизят холестерин

Среди таких овощей - чеснок, лук, цветная капуста. К примеру, в состав лука входит витамин В6, С, марганец, соединения серы. Всё это укрепляет иммунитет и позволяет организму лучше функционировать. Подтверждено то, что лук снижает холестерин, было исследованием, опубликованным в 2021 году в издании Food Science and Nutrition. В частности, он снижает показатели «плохого» холестерина и повышает показатели «хорошего».

Цветная капуста содержит клетчатку и в любом виде будет полезна для пищеварения. А ещё за счёт антиоксидантов она уменьшает воспаление.

Известно также, что все перечисленные выше белые овощи помогают снизить кровяное давление. Из других белых продуктов, снижающих холестерин, можно назвать репу, картофель, белые бананы, белые персики, белые нектарины, белые груши.

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