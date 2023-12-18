Эти болезни часто возникают одновременно с мигренью

Эти болезни часто возникают одновременно с мигреньюБудьте начеку
Существует довольно большое количество болезней, от которых страдают люди с мигренью. Но вот основные из них.
Фибромиалгия. Это хроническое болевое состояние с диффузной мышечной болью и болезненностью в триггерных точках на теле. От этого страдают 22−40% людей с мигренью. Ещё один анализ показал, что пациенты с мигренью на 57% чаще тех, у кого нет этой болезни, страдают фибромиалгией.
Депрессия и тревога. Часто одновременно с мигренью возникают тревожные расстройства, биполярное расстройство, депрессия, мысли о самоубийстве. Лечение тревоги и депрессии помогает справиться с мигренью, а также уменьшить её частоту и тяжесть.
Синдром раздражённого кишечника (СРК). Как мигрень, эта болезнь чаще поражает женщин и начинается в возрасте до 50 лет.
Нарушения сна. Один научный обзор показал, что нарушения сна связаны с более частыми и тяжёлыми мигренями. Чаще всего люди с мигренью страдают от проблем с засыпанием и поддержанием сна. Также у таких людей встречается храп, обструктивное апноэ во сне, синдром беспокойных ног и нарушения циркадного ритма.
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