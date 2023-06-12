Эти четыре бытовых предмета смертельно опасны

Вот какие бытовые вещи могут навредить вашему здоровью.

Мыло. Дело в том, что в его состав входят фталаты, которые призваны усиливать запах. Учёные из США утверждают, что эти вещества могут привести к преждевременной смерти, так как они вызывают развитие болезней сердца. Известно также, что данные химические вещества могут вызвать бесплодие, рак молочной и щитовидной железы, ожирение, преждевременные роды, диабет беременных, астму у детей, нарушение нервной системы. Кроме того, фталаты ухудшают качество спермы у мужчин. На этикетках обозначаться эти вещества могут как DEP и DEHP.

Джинсы. Согласно результатам исследований, женщины, которые носят джинсы, чаще сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей. Также эта одежда может способствовать появлению кислотного рефлюкса, который вызван сжатием живота. Любители джинсов чаще остальных страдают повреждением кожного нерва боковой части бедра в области паха, испытывают боль в интимных местах (женщины), сталкиваются со снижением количества сперматозоидов и перекрутом яичек.