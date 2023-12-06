Эти четыре изменения в образе жизни помогут похудеть к праздникам

Специалисты из Harvard Health Publishing поделились советами, как перед Новым годом можно избавиться от жира на животе или предотвратить его появление.

Двигайтесь. В большую часть дней в декабре рекомендуется хотя бы 30 минут уделять физической активности умеренной и высокой интенсивности. Например, кататься на велосипеде или гулять на свежем воздухе. Также вы можете всегда подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. Исследования показали, что как аэробная активность (например, быстрая ходьба), так и силовые тренировки могут помочь убрать висцеральный жир или предотвратить его рост.

Питайтесь правильно. Известно, что сбалансированная диета помогает достичь здорового веса и поддерживать его. Откажитесь от употребления простых сахаров, подслащённых фруктозой продуктов и напитков.

Бросьте курить. Чем больше вы курите, тем выше вероятность появления у вас жира в области живота, а не на бёдрах.

Высыпайтесь. Большинству взрослых людей рекомендуется спать хотя бы 7 часов каждую ночь. Одно 5-летнее исследование показало, что люди до 40 лет, которые спали по 5 часов или меньше каждую ночь, накапливали значительно больше висцерального жира, чем те, кто спал достаточно. При этом спать дольше 8 часов в сутки тоже вредно, особенно для молодёжи.

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