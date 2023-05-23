Эти четыре продукта предотвратят образование тромбов

Эти четыре продукта предотвратят образование тромбовДобавьте их в свой рацион
Тромбоз - одна из проблем современных людей. К тому же потенциально тромбы могут серьёзно навредить здоровью.
Тромб представляет собой сгусток, который образуется при свёртывании крови в сосудах. Если у человека при этом есть болезни сердца и цереброваскулярные заболевания, то тромб может привести к сердечному приступу и инсульту. Причём обнаружить тромбы сложно.
Постарайтесь чаще есть эти продукты, чтобы защититься от тромбов.
Хурма. В её состав входит большое количество питательных веществ, которые эффективно снижают уровень липидов в крови и повышают эластичность кровеносных сосудов. Полезна хурма как для профилактики развития болезней сердца, так и при лечении язвы, кашля.
Чёрная фасоль. Её рекомендуется в умеренных количествах есть каждый день. Калий, магний, железо, пищевые волокна и пр. в её составе снижают уровень липидов в крови, сглаживают кровеносные сосуды, помогают похудеть, улучшают состояние кожи.
Миндаль. В этих орехах много веществ, которые снижают холестерин и защищают от развития болезней сердца. Рекомендуется каждый день съедать по 10-20 орехов.
Зелёные овощи. Овощи содержат большое количество витамина С, хлорофилла и других веществ. Они отличаются антиоксидантным эффектом, предотвращают развитие цереброваскулярных заболеваний и болезней сердца.
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