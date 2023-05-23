Эти четыре продукта предотвратят образование тромбов

Тромб представляет собой сгусток, который образуется при свёртывании крови в сосудах. Если у человека при этом есть болезни сердца и цереброваскулярные заболевания, то тромб может привести к сердечному приступу и инсульту. Причём обнаружить тромбы сложно.

Постарайтесь чаще есть эти продукты, чтобы защититься от тромбов.

Хурма. В её состав входит большое количество питательных веществ, которые эффективно снижают уровень липидов в крови и повышают эластичность кровеносных сосудов. Полезна хурма как для профилактики развития болезней сердца, так и при лечении язвы, кашля.

Чёрная фасоль. Её рекомендуется в умеренных количествах есть каждый день. Калий, магний, железо, пищевые волокна и пр. в её составе снижают уровень липидов в крови, сглаживают кровеносные сосуды, помогают похудеть, улучшают состояние кожи.