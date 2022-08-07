Эти четыре продукта сохранят молодость вашей кожи

Эти четыре продукта сохранят молодость вашей кожиИх нужно есть регулярно
Кожа постоянно восстанавливает повреждённые клетки и создаёт новые. Поэтому изменение рациона может действительно помочь улучшить её внешний вид.
Лучшими веществами, которые помогают замедлить старение, считаются витамины А, С, антиоксиданты, цинк. Они входят в состав четырёх популярных овощей.
Болгарский перец. В нём очень много витамина А и витамина С. Так, в красном сладком перце содержится почти 170 процентов дневной нормы витамина С. Этот витамин важен для кожи, поскольку помогает производить коллаген - один из компонентов, участвующий в построении нового слоя кожи.
Брокколи. Помимо витамина С, эта капуста содержит лютеин и цинк, способствующие поддержанию здоровья кожи. Цинк представляет собой антиоксидант, благодаря которому кожа восстанавливается после различных повреждений. Лютеин же обеспечивает защиту кожи от солнечных лучей и делает её более эластичной.
Помидоры. Они отличаются большим количеством питательных веществ. Из них особенно выделяются витамин С и ликопин. Причём не важно, в каком виде вы покупаете томаты. В свежих овощах больше витамина С, зато в обработанных - больше ликопина. Ликопин - это антиоксидант, помогающий коже избавиться от повреждений и сгладить возрастные изменения её текстуры.
Краснокочанная капуста. В её состав входят витамины А, С, а также антиоксиданты антоцианы. Последние улучшают состояние кожи после вредного воздействия солнечных лучей. В одной чашке такой капусты - более 50 процентов дневной дозы витамина С. Этот витамин просто необходим для того, чтобы в организме вырабатывалось достаточно коллагена.
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