Эти четыре продукта сохранят молодость вашей кожи

Помидоры. Они отличаются большим количеством питательных веществ. Из них особенно выделяются витамин С и ликопин. Причём не важно, в каком виде вы покупаете томаты. В свежих овощах больше витамина С, зато в обработанных - больше ликопина. Ликопин - это антиоксидант, помогающий коже избавиться от повреждений и сгладить возрастные изменения её текстуры.