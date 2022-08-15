Эти четыре продукта только усилят боль в суставах

Эти четыре продукта только усилят боль в суставахВозможно, вам стоит от них отказаться
Есть четыре разновидности продуктов, которые могут сделать боль в суставах сильнее.
Продукты с добавленными сахарами. По словам специалиста в области питания Тристы Бест, из-за добавленных сахаров и рафинированных углеводов у человека развивается сильное воспаление, может обостриться артрит или усилиться боль при обострении в настоящий момент. Это не означает, что нужно полностью исключить из рациона такие продукты - просто постарайтесь следить за количеством потребляемого добавленного сахара и выбирать натуральные сахара (содержатся в фруктах).
Продукты с глютеном. Учёные в отчёте, опубликованном в издании Open Rheumatology Journal, отмечают, что растительная безглютеновая диета может облегчить симптомы артрита и уменьшить боль в суставах. Для здоровых же людей глютен, наоборот, полезен.
Продукты с высокой степенью обработки. В статье, опубликованной в Autoimmunity Reviews, говорится, что обработанная пища может лишь усугубить симптомы артрита. Дело в том, что такие продукты усиливают воспаление и способствуют увеличению веса.
Красное мясо. Лучше его заменить на растительные белки. Это доказывают два исследования, одно из которых было опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition, а другое - в Frontiers in Nutrition.
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