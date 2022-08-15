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Эти четыре продукта только усилят боль в суставах

Возможно, вам стоит от них отказаться
Если вы регулярно страдаете от боли в суставах или отёков, то вполне возможно, что у вас артрит. Облегчить или усилить симптомы этого заболевания может помочь диета. Диетолог Триста Бест перечислила четыре продукта, которые лишь усугубят боль в суставах.
Эти четыре продукта только усилят боль в суставах

Есть четыре разновидности продуктов, которые могут сделать боль в суставах сильнее.

  1. Продукты с добавленными сахарами. По словам специалиста в области питания Тристы Бест, из-за добавленных сахаров и рафинированных углеводов у человека развивается сильное воспаление, может обостриться артрит или усилиться боль при обострении в настоящий момент. Это не означает, что нужно полностью исключить из рациона такие продукты - просто постарайтесь следить за количеством потребляемого добавленного сахара и выбирать натуральные сахара (содержатся в фруктах).

  2. Продукты с глютеном. Учёные в отчёте, опубликованном в издании Open Rheumatology Journal, отмечают, что растительная безглютеновая диета может облегчить симптомы артрита и уменьшить боль в суставах. Для здоровых же людей глютен, наоборот, полезен.

Эти четыре продукта только усилят боль в суставах

  1. Продукты с высокой степенью обработки. В статье, опубликованной в Autoimmunity Reviews, говорится, что обработанная пища может лишь усугубить симптомы артрита. Дело в том, что такие продукты усиливают воспаление и способствуют увеличению веса.

  2. Красное мясо. Лучше его заменить на растительные белки. Это доказывают два исследования, одно из которых было опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition, а другое - в Frontiers in Nutrition.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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