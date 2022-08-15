Эти четыре продукта только усилят боль в суставах

Возможно, вам стоит от них отказаться

Если вы регулярно страдаете от боли в суставах или отёков, то вполне возможно, что у вас артрит. Облегчить или усилить симптомы этого заболевания может помочь диета. Диетолог Триста Бест перечислила четыре продукта, которые лишь усугубят боль в суставах.