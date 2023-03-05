Эти четыре продукта защитят от инфаркта и других опасных болезней

Натто . Всего одна упаковка в день этих соевых бобов снижает вероятность внезапной смерти. И это доказало исследование, которое проводилось Национальным институтом онкологии. Участники, которые ели 50 г ферментированных соевых продуктов в сутки (то есть примерно одну упаковку натто), имели на 10% меньше шансов умереть от болезней сердца. Специалисты рекомендуют съедать натто именно на ужин, причём лучше этот продукт заправлять соусом после перемешивания.

Лук. Он помогает разжижать кровь, препятствует образованию тромбов, улучшает кровоток, защищает от повреждений кровеносные сосуды. Для того чтобы эффект был максимальным, лучше всего употреблять в день 50 г (1/4 луковицы) лука. И если вы собираетесь есть лук в сыром виде, то постарайтесь не подвергать его воздействию воды, так как из-за этого вещество, которое защищает сосуды, может раствориться.