Эти четыре вещества в рационе помогут при боли в спине

Эти четыре вещества в рационе помогут при боли в спинеМышцы и кости укрепляются не только упражнениями и изменением образа жизни
Если вы хотите избавиться от болей в спине, то первым делом важно убедиться, что вы получаете ряд важных веществ.
Фото: MedLine Plus
Для укрепления мышц и костей, избавления от боли в спине организм должен получать определённые питательные вещества.
Витамин D. Он отвечает за усвоение кальция и регуляцию иммунного баланса. Также его важно принимать для поддержания здоровья зубов и костей. Содержится витамин D таких продуктах, как яйца, печень, угорь на гриле, пеламида, желтохвост, сушёная камбала, сушёные сардины, сушёный гриб аурикулярия густоволосистая, тихоокеанская сайра.
Протеин. Является строительным материалом для мышц и топливом для повышения температуры тела. Много белка содержится в молочных продуктах (йогурт, сыр), морепродуктах (креветки, кальмары, осьминоги, белая рыба), соевых продуктах.
Pixabay
Витамин К. Его применяют при лечении остеопороза. Научные исследования показывают, что при постоянном употреблении витамина D и K увеличивается плотность костной ткани. Получить витамин К можно из хризантемы, шпината, листьев морохеи, брокколи, базеллы белой, капусты, периллы, сыра, помидоров, морских водорослей.
Минералы. Среди них - калий, кальций, магний, натрий. Все эти минералы сам организм человека не производит. Получить их можно следующим образом: калий - из шпината, редиса, бананов, морских водорослей; магний - из морских водорослей, креветок, сардин, окры, соевых продуктов; кальций - из сардин, моллюсков, морских водорослей, продуктов из соевых бобов; натрий - из соли.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.