Эти четыре вещества в рационе помогут при боли в спине

Витамин К . Его применяют при лечении остеопороза. Научные исследования показывают, что при постоянном употреблении витамина D и K увеличивается плотность костной ткани. Получить витамин К можно из хризантемы, шпината, листьев морохеи, брокколи, базеллы белой, капусты, периллы, сыра, помидоров, морских водорослей.

Минералы. Среди них - калий, кальций, магний, натрий. Все эти минералы сам организм человека не производит. Получить их можно следующим образом: калий - из шпината, редиса, бананов, морских водорослей; магний - из морских водорослей, креветок, сардин, окры, соевых продуктов; кальций - из сардин, моллюсков, морских водорослей, продуктов из соевых бобов; натрий - из соли.