Эти четыре вещи предскажут, долго ли вы проживёте

Эти четыре вещи предскажут, долго ли вы проживётеИ это доказано наукой
Долголетие - то, к чему стремятся многие из нас, если не все. Шансы на долгую и здоровую жизнь помогают увеличить позитивный настрой, ежедневные занятия спортом и многое другое. Но есть несколько факторов, при помощи которых вы можете примерно понять, сколько лет вы проживёте.
Существует несколько вещей, которые позволяют понять, насколько длинной будет ваша жизнь. И всё это доказано научно.
«Возрастной разрыв сетчатки». Исследование, проведённое Центром исследований зрения (Австралия), показало, что это может быть ключевым индикатором продолжительности жизни. Значительная разница между возрастом сетчатки и фактическим возрастом человека в значительной степени была связана с увеличением на 49-67% смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При добавлении одного года к возрасту сетчатки риск смертности от всех причин увеличивался на 2%, а риск смертности от проблемы, не связанной с раком и болезнями сердца, - на 3%.
Ежедневное количество шагов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA International Medicine, вам вовсе не нужно проходить каждый день 10 тысяч шагов, чтобы прожить долгую, здоровую и активную жизнь. В ходе этого исследования выяснилось, что женщины, которые в среднем делали 4400 шагов в день, значительно снизили уровень смертности в течение 4,3 лет по сравнению с теми, кто делал только примерно 2700 шагов в день. Максимальное снижение уровня смертности наблюдалось при 7500 шагах в день.
Скорость ходьбы. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, медлительность - это красноречивый сигнал функционального регресса у пожилых. То есть медленная походка или небольшая скорость ходьбы могут указывать на потерю функциональных возможностей в дальнейшем.
Тест на баланс. По итогам исследования, которое было опубликовано в «Британском журнале спортивной медицины», выяснилось, что люди среднего и старшего возраста, которые не могут удержаться на одной ноге в течение 10 секунд, умирают в два раза чаще в течение последующих 10 лет по сравнению с теми, кто справляется с этой задачей.
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