Эти четыре вещи предскажут, долго ли вы проживёте

Существует несколько вещей, которые позволяют понять, насколько длинной будет ваша жизнь. И всё это доказано научно.

«Возрастной разрыв сетчатки». Исследование, проведённое Центром исследований зрения (Австралия), показало, что это может быть ключевым индикатором продолжительности жизни. Значительная разница между возрастом сетчатки и фактическим возрастом человека в значительной степени была связана с увеличением на 49-67% смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При добавлении одного года к возрасту сетчатки риск смертности от всех причин увеличивался на 2%, а риск смертности от проблемы, не связанной с раком и болезнями сердца, - на 3%.

Ежедневное количество шагов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA International Medicine, вам вовсе не нужно проходить каждый день 10 тысяч шагов, чтобы прожить долгую, здоровую и активную жизнь. В ходе этого исследования выяснилось, что женщины, которые в среднем делали 4400 шагов в день, значительно снизили уровень смертности в течение 4,3 лет по сравнению с теми, кто делал только примерно 2700 шагов в день. Максимальное снижение уровня смертности наблюдалось при 7500 шагах в день.