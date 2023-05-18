Эти четыре закуски помогут вам быстро похудеть

В идеале, по словам доктора Мосли, нужно для похудения есть три раза в день без перекусов. Закуски могут лишь усилить чувство голода и повысить уровень инсулина между приёмами пищи. Но очень многим худеющим трудно сопротивляться этому желанию.

Поэтому для тех, кому в течение дня всё-таки хочется что-нибудь съесть, специалист перечислил четыре вида закусок. Это некрахмалистые овощи, сыр, ягоды, орехи.