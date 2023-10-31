Эти десять продуктов помогут вам прожить дольше

Фрукты и овощи. Они наполнены витаминами, минералами, антиоксидантами. Все эти вещества снижают вероятность развития серьёзных заболеваний, в том числе рака и болезней сердца. Особенно полезны листовая зелень, яркие овощи, ягоды. Старайтесь в день съедать хотя бы пять порций фруктов и овощей (размер порции - это одна чашка сырой листовой зелени, 1/2 чашки других овощей или фруктов или небольшой цельный фрукт).

Орехи и семена. В них много жиров, белка, клетчатки. Это помогает снизить риск развития болезней сердца, контролировать вес, обеспечить организм необходимыми веществами.

Цельнозерновые продукты. Это киноа, цельная пшеница, коричневый рис, просо. Они содержат множество сложных углеводов и клетчатки, помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают вероятность развития диабета, сердечных заболеваний.

Оливковое масло. Оливковое масло первого холодного отжима помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нём содержится большое количество мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Бобовые. Эти продукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой. Включайте их в свой рацион два-три раза в неделю.