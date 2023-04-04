Эти девять продуктов у вас всегда должны быть на кухне

Эти девять продуктов у вас всегда должны быть на кухнеОни помогут вам приготовить вкусные блюда
Если вы хотите в любой момент иметь возможность приготовить что-нибудь вкусное, то купите обязательно эти продукты. Они точно понравятся вам и вашим гостям.
Фото: Bob Via
Кошерная соль. Благодаря особой текстуре ей удобно посыпать любые блюда, а ещё она не такая солёная, как морская или поваренная соль.
Лук. Этот продукт придаёт аромат многим блюдам. Он слегка сладкий, и вы можете менять вкус лука при помощи добавления приправ. У лука также длительный срок хранения.
Чеснок. Вы можете его добавить в соус, пасту, пожарить с ним что-нибудь и пр.
Оливковое масло. Оно понадобится для смазывания посуды, придания густоты соусам и заправкам. Оливковое масло самое по себе - одно из самых универсальных.
Зерновые. Хорошо будет иметь сразу несколько вариантов. К примеру, киноа, белый рис.
Яйца. Из них можно быстро приготовить омлет или добавить их к лапше.
Уксус. Более универсальным вариантом считается яблочный или винный уксус - по сравнению с более сладким бальзамическим.
Подсластители. Это не обязательно должен быть сахарный песок. Заменить его можно мёдом, сухофруктами, чистым кленовым сиропом.
Консервированные помидоры. Сделайте с ними суп, мясное блюдо, маринар (соус).