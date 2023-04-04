Эти девять продуктов у вас всегда должны быть на кухне

Кошерная соль. Благодаря особой текстуре ей удобно посыпать любые блюда, а ещё она не такая солёная, как морская или поваренная соль.

Лук. Этот продукт придаёт аромат многим блюдам. Он слегка сладкий, и вы можете менять вкус лука при помощи добавления приправ. У лука также длительный срок хранения.

Чеснок. Вы можете его добавить в соус, пасту, пожарить с ним что-нибудь и пр.