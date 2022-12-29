Эти два безалкогольных напитка поднимут холестерин до опасного уровня

При повышенном уровне холестерина важно не забывать о физической активности. В то же время нужно знать о двух напитках, способных ещё больше навредить вашему здоровью.

Так, фруктовый сок или любой другой сладкий напиток может плохо повлиять на уровень холестерина в организме. Об этом говорится, например, в научной статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Кроме того, при потреблении слишком большого количества сладкого может развиться дислипидемия. Как отмечают специалисты, она представляет собой дисбаланс липидов: холестерина, триглицеридов.