Эти два безалкогольных напитка поднимут холестерин до опасного уровня

Эти два безалкогольных напитка поднимут холестерин до опасного уровняСледите за тем, что пьёте
Фруктовый сок и кофе поднимут холестерин до опасного уровня. Если врач вам сообщил, что у вас повышен уровень холестерина, то самое время обратить внимание на еду и напитки, которые вы употребляете. Известно, что определённые напитки могут плохо повлиять на показатели холестерина в крови.
Фото: Everyday Health
При повышенном уровне холестерина важно не забывать о физической активности. В то же время нужно знать о двух напитках, способных ещё больше навредить вашему здоровью.
Так, фруктовый сок или любой другой сладкий напиток может плохо повлиять на уровень холестерина в организме. Об этом говорится, например, в научной статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации.
Кроме того, при потреблении слишком большого количества сладкого может развиться дислипидемия. Как отмечают специалисты, она представляет собой дисбаланс липидов: холестерина, триглицеридов.
Ещё один напиток, способный повысить уровень холестерина, - это прессованный кофе. Получают его при помощи смешивания молотых зёрен с кипячённой водой во френч-прессе. Пять-восемь чашек такого нефильтрованного кофе могут повысить показатели «плохого» холестерина.
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