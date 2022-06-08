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Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёные

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Врачи предлагают немало способов избавления от симптомов мигрени. Однако специалисты под руководством Тимо Клана из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия) обнаружили, что два метода в этом случае являются особенно эффективными.
Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёные

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Neurology, показало, что взрослым с мигренью для облегчения симптомов болезни полезно проходить когнитивно-поведенческую терапию (miCBT) и обучаться методам релаксации (RLX). Причём оба этих способа примерно одинаково эффективны.

В ходе этого исследования Тимо Клан из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии и его коллеги проанализировали влияние разных методов терапии на взрослых с мигренью. Принимал участие в исследовании 121 человек. Они проходили лечение, которое сочетало несколько подходов, в том числе miCBT и RLX.

Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёные

Выяснилось, что в группах, которые проходили терапию, связанную с miCBT и RLX, заметно улучшилось состояние людей. В течение года у них было меньше дней с головной болью, им реже оформлялась инвалидность, связанная с головной болью, они не так часто сталкивались с эмоциональным дистрессом (когда человек не способен справиться со своими эмоциями из-за стресса), у них повысилась самоэффективность (вера человека в то, что он может успешно действовать в любой ситуации).

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