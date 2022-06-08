Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёные

Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёныеОбратиться вы можете к любому из них
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Neurology, показало, что взрослым с мигренью для облегчения симптомов болезни полезно проходить когнитивно-поведенческую терапию (miCBT) и обучаться методам релаксации (RLX). Причём оба этих способа примерно одинаково эффективны.
В ходе этого исследования Тимо Клан из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии и его коллеги проанализировали влияние разных методов терапии на взрослых с мигренью. Принимал участие в исследовании 121 человек. Они проходили лечение, которое сочетало несколько подходов, в том числе miCBT и RLX.
Выяснилось, что в группах, которые проходили терапию, связанную с miCBT и RLX, заметно улучшилось состояние людей. В течение года у них было меньше дней с головной болью, им реже оформлялась инвалидность, связанная с головной болью, они не так часто сталкивались с эмоциональным дистрессом (когда человек не способен справиться со своими эмоциями из-за стресса), у них повысилась самоэффективность (вера человека в то, что он может успешно действовать в любой ситуации).
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