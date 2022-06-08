Эти два метода эффективны при борьбе с мигренью, выяснили учёные

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Neurology, показало, что взрослым с мигренью для облегчения симптомов болезни полезно проходить когнитивно-поведенческую терапию (miCBT) и обучаться методам релаксации (RLX). Причём оба этих способа примерно одинаково эффективны.

В ходе этого исследования Тимо Клан из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии и его коллеги проанализировали влияние разных методов терапии на взрослых с мигренью. Принимал участие в исследовании 121 человек. Они проходили лечение, которое сочетало несколько подходов, в том числе miCBT и RLX.