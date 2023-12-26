Эти два напитка помогут при похмелье

Томатный сок. Употребление этого сока помогает более эффективно усваивать и расщеплять алкоголь. В результате спиртное не будет задерживаться в организме надолго. Фармацевт посоветовал выпить один стакан этого сока.

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