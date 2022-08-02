Эти две красные ягоды снизят риск диабета и рака

Клубника и малина, как считается, богаты каротиноидами, витаминами, фенольными соединениями. Причём они помогают предотвратить не только рак и диабет второго типа, но и другие болезни вроде ожирения, катаракты, инсульта, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в исследовательской статье в журнале Foods отмечается, что в состав клубники входят такие вещества, как кальций, калий, магний, фосфор, цинк, железо, полифенолы, пищевые волокна.

Кроме того, поскольку такие красные продукты обычно не подвергаются обработке, их антиоксидантный эффект сохраняется.