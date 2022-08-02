Эти две красные ягоды снизят риск диабета и рака

Эти две красные ягоды снизят риск диабета и ракаЭто подтверждают учёные
Клубника и малина, как считается, богаты каротиноидами, витаминами, фенольными соединениями. Причём они помогают предотвратить не только рак и диабет второго типа, но и другие болезни вроде ожирения, катаракты, инсульта, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний.
Также в исследовательской статье в журнале Foods отмечается, что в состав клубники входят такие вещества, как кальций, калий, магний, фосфор, цинк, железо, полифенолы, пищевые волокна.
Кроме того, поскольку такие красные продукты обычно не подвергаются обработке, их антиоксидантный эффект сохраняется.
Предотвратить развитие диабета второго типа или же рака можно и другими способами.
Например, для профилактики сахарного диабета, по словам экспертов из Harvard TH Chain School of Public Health, нужно помнить о трёх факторах. Это правильное питание, контроль веса и физическая активность (не менее 150 минут еженедельно). Из еды, помимо малины и клубники, в этом случае полезно будет включить в рацион цельнозерновой хлеб и макароны, авокадо. Вместо сладких напитков нужно отдать предпочтение кофе, чаю или воде, а вместо красного и обработанного мяса - рыбе, птице, орехам или бобам.
Что касается профилактики онкологических заболеваний, то в этом тоже важную роль играет питание, говорит благотворительная организация Cancer Research UK. Для снижения риска развития рака рекомендуется употреблять продукты с большим количеством клетчатки. Например, это бобы, овсяные каши, чечевица, овощи, фрукты, кожура моркови и картофеля. Также молоко и сыр способны уменьшить вероятность возникновения рака кишечника. Ещё специалисты советуют есть как можно меньше красного и переработанного мяса, ограничить потребление фастфуда, сладких и алкогольных напитков.
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