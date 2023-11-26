Эти две вкусные закуски снизят кровяное давление

Черника. Она, как и другие ягоды, содержит много флавоноидов. Известно, что эти соединения помогают регулировать кровяное давление. Особенно полезны для сердца антоцианы, которые придают ягодам тёмный оттенок. Эта рекомендация подтверждается исследованием, опубликованным в журнале The Journals of Gerontology Series A в 2019 году. Данное исследование показало, что ежедневное употребление 200 г (около одной чашки) черники улучшает работу кровеносных сосудов, снижает систолическое артериальное давление.

Тёмный шоколад. Он помогает регулировать кровяное давление. Однако важно, чтобы в нём было не менее 70% какао. Некоторые исследования показали, что такой шоколад приносит пользу пациентам с гипертонической болезнью. Главное - есть его не более 55 г в день.

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