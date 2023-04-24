Эти ежедневные привычки приведут к выпадению волос

Профессиональный трихолог из FUE Clinics Арран Ишервуд перечислил семь привычек, из-за которых у вас могут начать выпадать волосы.

Высушивание волос полотенцем. Во влажном состоянии волосы более уязвимы к повреждениям. Поэтому от сушки грубым полотенцем волосы могут начать завиваться или ломаться. Также нельзя обматывать голову большим полотенцем, иначе пряди могут ломаться. Попробуйте заменить обычное полотенце на полотенце из микрофибры. Оно точно не травмирует ваши волосы.

Расчёсывание волос, когда они мокрые. В этом случае тоже есть большая вероятность, что вы повредите волосы. Из-за расчёсывания во влажном состоянии у вас могут появиться секущиеся кончики. Также волосы могут стать непослушными, могут появиться залысины, волосы станут тоньше.

Тугие причёски. Со временем это может привести к ломкости волос или даже к их выпадению, если вы подобные причёски делаете часто. Называется такая форма выпадения волос «тракционная алопеция».