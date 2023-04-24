Эти ежедневные привычки приведут к выпадению волос

Эти ежедневные привычки приведут к выпадению волосОб этом предупредили специалисты
Известно, что от облысения в течение жизни страдают две трети мужчин. В то же время 40% женщин старше 70 лет сталкиваются с выпадением волос. Всё это может быть обусловлено генетически, но не только. Бывает, что этому способствуют определённые привычки.
Профессиональный трихолог из FUE Clinics Арран Ишервуд перечислил семь привычек, из-за которых у вас могут начать выпадать волосы.
Высушивание волос полотенцем. Во влажном состоянии волосы более уязвимы к повреждениям. Поэтому от сушки грубым полотенцем волосы могут начать завиваться или ломаться. Также нельзя обматывать голову большим полотенцем, иначе пряди могут ломаться. Попробуйте заменить обычное полотенце на полотенце из микрофибры. Оно точно не травмирует ваши волосы.
Расчёсывание волос, когда они мокрые. В этом случае тоже есть большая вероятность, что вы повредите волосы. Из-за расчёсывания во влажном состоянии у вас могут появиться секущиеся кончики. Также волосы могут стать непослушными, могут появиться залысины, волосы станут тоньше.
Тугие причёски. Со временем это может привести к ломкости волос или даже к их выпадению, если вы подобные причёски делаете часто. Называется такая форма выпадения волос «тракционная алопеция».
Слишком частое мытьё. Это может лишить волосы натуральных масел, которые защищают их и делают мягкими. В результате волосы станут ломкими и сухими, а значит, и более уязвимыми к повреждениям.
Мытьё головы горячей водой. Горячая вода может лишить кожу головы естественных масел. В итоге волосы у вас будут сухими и склонными к повреждениям или слишком жирными. Также из-за такого мытья у вас кожа головы станет раздражённой и воспалённой, что может привести к выпадению волос и остановить их рост.
Нанесение кондиционера на корни. Из-за этого ваши волосы могут стать тяжёлыми, жирными, тусклыми и лишёнными объёма. Наносить кондиционер нужно на кончики волос.
Слишком частое использование инструментов для горячей укладки. Например, фена, выпрямителей, щипцов для завивки. Из-за них волосы могут стать сухими и слабыми.
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