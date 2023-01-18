Эти факторы приводят к развитию рака и диабета

По его словам, помимо генетических, наследственных причин и факторов окружающей среды, большое место среди факторов, способствующих развитию хронических заболеваний, занимают риски нездорового образа жизни или поведенческие факторы, среди которых: курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя. Все это провоцирует повышение артериального давления, высокий уровень холестерина в крови, ожирение.

Прежде всего, для профилактики Тяжельников советует придерживаться сбалансированного питания. Для этого дневной рацион должен содержать сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов: 400-500 граммов в дневной тарелке должны занимать овощи и фрукты, 20-30 граммов - растительные масла. Не менее двух раз в неделю должны присутствовать жирная рыба, цельное зерно, бобовые.

Он также рекомендовал ограничить потребление соли до одной чайной ложки в день, уменьшить потребление мучных, сладких продуктов, насыщенных жиров и полностью отказаться от потребления трансжиров.

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