Эти ферментированные продукты могут защитить от рака

Пробиотики важны для поддержания здорового баланса микроорганизмов в кишечнике, что способствует общему здоровью. Примерами богатых пробиотиками ферментированных продуктов являются йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо, темпе и чайный гриб (комбуча).

Включение этих продуктов в свой рацион может принести многочисленные преимущества для здоровья, включая потенциальную профилактику рака. Однако важно отметить, что не все ферментированные продукты одинаковы по содержанию пробиотиков. Различные марки и типы продуктов могут отличаться по содержанию пробиотиков.

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