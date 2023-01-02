Эти грибы снизят риск смерти

Со снижением риска развития возрастных заболеваний и с увеличением продолжительности жизни связаны три разновидности грибов. Это кордицепс, чага и львиная грива.

В научных работах говорится, что чага может активировать иммунную систему, подавлять рост вирусов, бороться с вредными бактериями. Также в таком грибе много антиоксидантов и он помогает подавить воспаление.

Гриб Львиная грива стимулирует рост нервных клеток, улучшает память, концентрацию, делает ум более ясным. Некоторые исследования показывают, что такой гриб может предотвращать болезнь Альцгеймера.

Гриб кордицепс содержит антиоксиданты. За счёт них он улучшает кровоток, выносливость, увеличивает количество энергии.

Кроме того, все эти грибы вы можете принимать в виде таблеток либо добавлять в блюда и напитки в качестве порошка.

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